Üzümlü\'de Güvenlik Bilgilendirmeleri

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde polis ekiplerince çocuklar ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince; Güvenli internet kullanımı konusunda anne, baba ve öğretmenlere, iletişim yolu ile dolandırıcılık konularında esnaf ve vatandaşlara, okul servis güvenliği konularında servis şoförlerine yönelik bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Polisler, Üzümlü İlçe Stadyumu'nda Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında polislik mesleğinin sevdirilmesi amaçlanarak çocuk oyunlarına katılım sağladılar. - ERZİNCAN