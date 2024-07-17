Uzunköprü'de katı atık depolama tesisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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Uzunköprü'de katı atık depolama tesisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde özel bir şirkete ait katı atık depolama tesisinde çıkan yangın, otluk ve ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bölgede bulunan ağılların da kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olay ile ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

17.07.2024 22:57
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Uzunköprü'de katı atık depolama tesisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde özel bir şirkete ait katı atık depolama tesisinde çıkan yangın, otluk ve ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Uzunköprü ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait katı atık depolama tesisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tesisten çıkan alevler, önce çalılık ve otluk alanlara, ardından da ormanlık bölgeye sıçradı. Yangının hızla yayılması üzerine çevredeki vatandaşlar büyük endişe yaşadı ve yetkililere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Uzunköprü itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araçlar sevk edildi. Ekipler, yangının daha da büyümesini önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Yangının rüzgarın etkisiyle çalılık ve otluk alanlardan yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek amacıyla Edirne ve Keşan'dan polis TOMA'ları bölgeye yönlendirildi.

Bölgeye gelen polis TOMA'ları, yol kenarlarında bulunan otluk alanlara su sıkarak yangının yerleşim bölgelerine sıçramasını engelledi. Bu sayede, yangının evlere ulaşarak daha büyük bir felakete yol açması önlenmiş oldu.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman işletme ekipleri, yangının başladığı alanı ve etrafındaki bölgeleri soğutma çalışmalarına başladı. Yangın sonucunda bölgede bulunan ağılların da kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay ile ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uzunköprü'de katı atık depolama tesisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzunköprü'de katı atık depolama tesisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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