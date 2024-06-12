Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Mayıs Ayındaki Asayiş Olaylarını Değerlendirdi

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, mayıs ayında meydana gelen asayiş olaylarını değerlendirdi.

2024 yılının Mayıs ayını değerlendiren Vali Karaömeroğlu, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için suçun önlenmesi ve azaltılması için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Vali Karaömeroğlu, "Son bir ay içerisinde Bitlis'imizin güvenlik ve asayişine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir araya geldik. Güvenlik güçlerimizin çabalarıyla ilgili siz değerli hemşehrilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

Vali Karaömeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın himayelerinde vatandaşların emniyetini sağlamak amacıyla siber suçlar, narkotik, terör ve kaçakçılıkla mücadeleyi titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Karaömeroğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz ayları nedeniyle iller arası hareketliliğin artması beklenmektedir. Bu sebeple, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için trafik denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın bu bayramda sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Bin 975'i emniyet teşkilatı, 2 bin 563'ü jandarma komutanlığı ve 106'sı sahil güvenlik komutanlığı emrinde olmak üzere toplam 4 bin 644 personelle 359 bin 747 Bitlislinin ve kente gelen misafirlerin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Karaömeroğlu, "Başta PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ülkemizin bütünlüğüne milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine yönelik olarak son bir ayda ilimiz genelinde 195 terör operasyonu icra edilmiştir. Mayıs ayı içerisinde; 39 düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapılmış. Bu operasyonlar sonucunda toplam 92 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz koordinesinde sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmişlerdir. Ayrıca göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 31 organizatör ise adli makamlara sevk edilmiştir. Yine mayıs ayı içerisinde; 140 uyuşturucu operasyonu yapılmış, icra edilen bu operasyonlar sonucunda 121 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde 38 kaçakçılık operasyonu icra edilmiş olup, bu operasyonlar neticesinde 58 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemelere el konulmuştur. Son bir ayda; mali suçlarda 9 operasyon icra edilmiş olup, bu operasyonlarda da 38 şüpheli şahıs yakalanmış, 11 şahıs da tutuklanmıştır. İlimiz genelinde 2024 yılının Mayıs ayında; 526 asayiş olayı meydana gelmiş olup, 167 bin 328 şahıs sorgulanmış, 2 bin 992 umuma açık işyerinin kontrol ve denetimleri yapılmış ve 71 bin 552 de araç sorgulanmıştır. Yapılan bu denetim ve sorgulamalar neticesinde 320 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 209'u tutuklanarak Bitlis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. İlimiz genelinde mayıs ayında 201 ifadeye yönelik, 67 hapis cezasına yönelik olmak üzere toplamda 268 aranan şahıs yakalanarak adli işlemleri tamamlanmıştır. Son bir ayda yapılan trafik uygulamalarında; 51 bin 808 araç kontrol edilmiş 7 bin 398 araç ve araç sürücüsüne trafikte kurallara uymadıkları için idari para cezası uygulanmış ve 309 araç trafikten men edilmiştir. Mayıs ayı içerisinde; 64 trafik kazası meydana gelmiş, meydana gelen bu trafik kazalarında maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 137 vatandaşımız da yaralanmıştır. İlimizde 778 aile içi şiddet olayı meydana gelmiş, bu olaylar karşısında 121 şahsa önleyici tedbirler alınmıştır. Kurban Bayramı tatili boyunca, ilimiz genelinde emniyet müdürlüğümüz asayiş yönünden 477 ekip ve bin 728 personel, trafik yönünden ise 432 ekip ve 963 personelle toplamda 909 ekip ve 2 bin 691 personel ile 9 gün boyunca milletimizin emrinde olacaklardır. Jandarma komutanlığımız ise asayiş yönünden 477 ekip ve 2 bin 556 personel, trafik yönünden ise 99 ekip ve 279 personel ile toplamda 576 ekip ve 2 bin 835 personel görev yapacaktır. Güvenli bir kent, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için temel bir gerekliliktir. Bu doğrultuda, bizler kentimizin asayiş ve güvenliğini sağlamak adına sorumlu kurumlarımızla gerekli koordinasyonu sağlayarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz bayram süresince sahada olacaklar. Burada maksadımız vatandaşlara zorluk çıkarmak değil, kimsenin burnu kanamadan, canına, malına zarar gelmeden bayramı bayram tadında yaşaması için, sevdiklerine güvenle kavuşmasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda bilgi sahibi olmalarını istirham ediyorum. Gece ve gündüz bu uygulamalarımız aralıksız devam edecektir. Bu vesileyle tüm Bitlisli hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor; bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS