Vali Ustaoğlu: "Patlamayla ilgili 3, kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı" - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vali Ustaoğlu: "Patlamayla ilgili 3, kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı"

Vali Ustaoğlu: "Patlamayla ilgili 3, kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı"

Balıkesir'de geçtiğimiz hafta 2 gün üst üste yaşanan facia gibi olaylar hakkında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mühimmat fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili 3 kişinin ve Balıkesir-İzmir kara yolu üzerinde yaşanan kazayla ilgili ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

31.12.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de geçtiğimiz hafta 2 gün üst üste yaşanan facia gibi olaylar hakkında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mühimmat fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili 3 kişinin ve Balıkesir- İzmir kara yolu üzerinde yaşanan kazayla ilgili ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Balıkesir Valiliği binasında yılbaşı tedbirleri hakkında basın mensuplarıyla bir araya gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, programın sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Balıkesir'de geçtiğimiz hafta Salı günü mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 3 yaralı vatandaşın ise taburcu olduğunu açıklayan Valisi İsmail Ustaoğlu, olayla ilgili son bilgeleri verdi. Vali Ustaoğlu, son durumla ilgili şu ifadelere yer verdi; "11 kişi gözaltına alındı gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişide ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İleriki süreçte ise patlamanın neden kaynaklığı detaylı inceleme raporları sonrası kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"Nergis Mahallesi'ne yeni okul yapacağız"

Balıkesir-İzmir kara yolu üzerinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yaşanan trafik kazasında 28 vatandaşın yaralandığını ve olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Nergis Mahallesi'ne yeni okul yapılacağının müjdesini verdi. Vali Ustaoğlu konuyla ilgili ise şu açıklamalara yer verdi; "Nergis Mahallemizden Pamukçu Mahallemize öğrenci taşıyan okul servisimizin Balıkesir-İzmir otoyolu üzerinde yaptığı kazada 26'sı öğrenci olmak üzere 28 kişinin yaralandığı bir kaza meydana geldi. Allah'a şükür gelinen noktada hiçbir yavrumuz şuan entübe değil, hepsi entübeden çıktı sadece 3 tane yavrumuz şuanda yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bunun dışında serviste bir öğrencimiz kaldı değerlerinin hepsi taburcu oldu. Kısacası şuanda 3 öğrencimiz yoğun bakımda bir öğrencimiz ise serviste tedavileri devam ediyor. Yetişkin olan bir vatandaşımızda yoğun bakımdaydı oda yoğun bakımdan çıktı. Olayla ilgili hem servis şoförü hem de tır şoförü tutuklandı." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İsmail Ustaoğlu, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Ustaoğlu: 'Patlamayla ilgili 3, kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:38 İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
06:46 Güney Kore’de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı Güney Kore'de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı
04:45 Polislerle çatışan uyuşturucu taciri, vurularak yakalandı Polislerle çatışan uyuşturucu taciri, vurularak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 20:50:40. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Ustaoğlu: "Patlamayla ilgili 3, kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.