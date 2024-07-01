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Vali Yavuz'dan "çilingir sofrası" uyarısı

"Sahillerde çilingir sofrası kuran, daha sonrasında etrafındaki kişileri huzursuz eden insanları ne sahillerimizde ne de parklarımızda görmek istemiyoruz"

KOCAELİ - Sahillerde ve yeşil alanlarda vatandaşları rahatsız eden kişiler hakkında işlem başlatılacağını ifade eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Magandalığa ve insanları huzursuz edecek davranışlara asla müsaade edilmeyecek. Bunu tüm kaymakamlarımıza, emniyet ve jandarma birimlerimize bir kez daha talimatlandırıyorum. Açık ve net. Sahillerde çilingir sofrası kuran, daha sonrasında etrafındaki kişileri huzursuz eden insanları ne sahillerimizde ne de parklarımızda görmek istemiyoruz" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yavuz, son bir ay içinde terör örgütlerine yönelik 5 operasyon gerçekleştirildiğini, 11 şüphelinin gözaltına alındığını ve bir şüphelinin tutuklandığını; göçmen kaçakçılığının önlenmesine ilişkin ise 12 operasyon yapıldığını, gözaltına alınan 12 organizatörden 7'sinin tutuklandığını söyledi. Yavuz, yakalanan 346 düzensiz göçmenin ise geri gönderildiğini açıkladı.

"461 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi"

Uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine dikkat çeken Yavuz, "Bir ay içerisinde 461 operasyon gerçekleştirilmiş, 587 şüpheli gözaltına alınmış, 43'ü tutuklanmıştır. Bu operasyonlar sırasında 1 kilogram esrar, 11 kilogram 574 gram bonzai, 152 sentetik ecza, 64 kenevir bitkisi, 581 gram skunk, 153 ekstazi hap ve 2 gram kokain ele geçirilmiştir" dedi.

"2 milyon civarında vergi kaybı önlenmiştir"

Vali Seddar Yavuz, suç örgütleriyle mücadele kapsamında 3 operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, "12 kişi gözaltına alınmış ve bir bölgesel organize suç örgütü çökertilmiştir. Mali kayıplara sebep olan kaçakçılıkla da mücadele devam ediyor. Bu kapsamda 11 operasyon gerçekleştirilmiş, 20 kişi gözaltına alınmıştır. 225 bin makaron, 9 tarihi eser, 5 tabanca ele geçirilmiştir. Ayrıca 2 milyon civarında vergi kaybı önlenmiştir. Mali suçlarla da emniyet ve jandarma ekiplerimiz kararlıkla mücadele ediyor. Bu kapsamda 6 operasyon gerçekleştirilmiş, 52 kişi gözaltına alınmış, bu şahıslardan 12'si tutuklanmış, 13'ü adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Bir çete çökertilmiştir. Bu kapsamda 21 cep telefonu, 540 kaçak malzeme ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği açısından asayiş olaylarını önlemek için yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"İlimiz herhangi bir Anadolu kenti değil"

Geçtiğimiz ay Kurban Bayramı dolayısıyla birçok trafik tedbiri alındığını, buna rağmen ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiğini söyleyen Yavuz, "Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 570 oldu. Ölümü kaza sayısı 4, yaralanmalı kaza sayısı 56. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 836 kişi yaralandı. Bu konuyla ilgili bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. EDS'lerimizi aktif hale getirdik çünkü hız kaynaklı kazaların ölümlü ve yaralanmalı kazaların ciddi bir oranını oluşturuyor. İlimiz herhangi bir Anadolu kenti değil. Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan en önemli konumda bulunuyor. Gerek Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu, D-100, Osman Gazi Köprüsüyle adeta ülkemizin trafik yükünü çekiyor. Trafik tedbirleri almaya kararlıkla almaya devam edeceğiz. Yaya ölümlü konusu da canımızı yakıyor. Yaya öncelikli uygulamaları aktif olarak takip edeceğiz. Kaymakamlarımız, trafik birimlerimizin yaya bilinin oluşması konusunda çalışmalar yapacak" ifadelerini kullandı.

"Uyarılara rağmen hala anız yakanlar var"

Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen hala tarla temizliği yapan, anız yakan ve yakma gayreti içinde olan ülke genelinde insanlar var. Şükür Kocaeli'de bu konuda aldığımız tedbirler sayesinde başarılı sezon geçiriyoruz ama buradan bir kez daha uyarmak istiyorum. Şehrimizi mutlak suretle korumaya kararlıyız. Akciğerlerimizi korumalıyız. Ormanlık alanlara girişleri kısıtladık ve kısıtlamak zorundayız. Orman yangını meydana geldiğinde sadece ağaçlar değil, ekosistem de çöküyor. Kulaklarımız o sesleri duyabilse, canlıların nasıl can verdiği duyabilse sanırım hepimiz daha dikkatli oluruz"

"Bizim sırtımızda yumurta küfesi var"

Kocaeli'nin turizm kenti olduğuna da değinen Yavuz, "Denize girmek için hafta sonu ve hafta içi çevre illerden de akın oluyor. Bizde bundan memnunuz ama suda boğulmaların engellenmesine yönelik aldığımız tedbirler vatandaşımız içindir. Kontrolsüz alanlarda denize girilmesini yasakladık ve kurallara riayet edilmesini bekliyoruz. Üzücü olaylar meydana geliyor. Kontrollü sahalarda, işaretleri alanlarda yüzülmesi gerekiyor. Hava rüzgarlı ve deniz dalgalıysa valiliğimiz ve kaymakamlığımız denize girişleri yasaklıyor. Sahil güvenlik, jandarma, emniyet vatandaşları ikaz ediyor. Denize girilmesinin yasaklanmasına karşıyız diyerek sloganlar atanları, sosyal medyada kahramanlık yapanları görüyoruz. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Biz vatandaşı korumak zorundayız. Yoksa hiç kimsenin denize girmesini yasaklamak bizim de hoşumuza giden bir konu değil ama buna mecburuz" dedi.

"Turizmin şehrimizde gelişmesini destekliyoruz"

Mobil göç noktaları aracılığıyla kente gelen yabancı uyruklu vatandaşların kontrollerinin yapıldığını aktaran Vali Yavuz, "Her gördüğümüzü göçmen, düzensiz göç gibi tarif etmek doğru değil. Geçen yıl şehrimizde çok ciddi bir turist misafir ettik. Geçen sene 400 bin geceleme gerçekleşti. Bu, şehrimize yeni bir pencere, yeni bir gelir kapısı açıldığını gösteriyor. Turizmin şehrimizde gelişmesini destekliyoruz. Kimsenin mağdur olmaması için mobil göç noktalarında yabancı olduğunu düşündüğümüz insanların bilgilerini alıyoruz. Eğer Türkiye'de yasal kalış hakkı varsa teşekkür edip uğurluyor ama düzensiz göçmen ise gerekenler yapılıyor" diye konuştu.

"Ne sahillerimizde ne de parklarımızda görmek istemiyoruz"

Sahillerde, yeşil alanlarda ailesiyle birlikte vakit geçiren vatandaşları rahatsız edenlere işlem yapılacağını da açıklayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Sahillerimizde ailesiyle, çocuklarıyla denize girmek için gelen vatandaşlarımızı rahatsız eden her kim olursa olsun işlem yapmaya kararlıyız. Gerek sahiller, gerekse kamuya açık alanlarda vatandaşlarımın huzurunu kaçıran kim varsa gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. O yüzden magandalığa ve insanları huzursuz edecek davranışlara asla müsaade edilmeyecek. Bunu tüm kaymakamlarımıza, emniyet ve jandarma birimlerimize bir kez daha talimatlandırıyorum. Açık ve net. Maalesef sahillerde çilingir sofrası kuran, daha sonrası etrafındaki kişileri huzursuz eden insanları ne sahillerimizde ne de parklarımızda görmek istemiyoruz. Her şeyin yeri ve zamanı var. Herkes uygun mekanlarda bunu yapacak ama asla vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek" ifadelerini kullandı.