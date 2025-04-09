Vali Zorluoğlu Yaralı Polisi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Zorluoğlu Yaralı Polisi Ziyaret Etti

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Diyarbakır'da silahlı kavgada yaralanan polis memuruna Vali Zorluoğlu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

09.04.2025 00:57
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Vali Zorluoğlu, yaralı polis memurunu ziyaret etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentte çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan polis memurunu, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde tartışan iki grup, bugün tekrar bir araya geldi. Gruplar arasında çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i polis 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Yaralı polis memurunu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde ziyaret eden Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu, "Saat 21.15'te huzurevleri Mahallesi'nde bir kavga olduğuna dair ihbar neticesinde Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden bir ekibimiz kavgaya müdahale etmek üzere süratle olay yerine intikal etmiştir. ve bu ekibimiz tarafların kavgasına müdahale esnasında ekibimizden bir polis memurumuz maalesef ateşli silahla yaralanmıştır. Biraz önce kendisini ziyaret ettim, şu anda tıbbi müdahale devam ediyor, durumu stabil, tabi ateşli silahlı yaralanmış olması nedeniyle yoğun bir takip söz konusu. İnşallah şifa ile buradan taburcu olması yönündedir. Bu vesile ile biraz önce hanımefendi ile de görüştüm kendisini hem çocuklarıyla hem ailesinin hem de emniyet teşkilatımız geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii bu silahlı kavga esnasında 7 tanesi silahlı 1 tanesi de silahsız olmak üzere 8 kişi daha yaralanmıştır. Bunlar da hem bu hastanemizde hem şehirdeki hastanede tedavi altına alındılar. Bu sekiz yaralıdan da birinin hayat tehlikesi vardır, ağır yaralı olarak tabir edebiliriz, bir tane ağır kalıyor 7 tane daha basit düzeyde. Tabii tatsız bir hadise, özellikle emniyet teşkilatımızın gurur kaynağımız olan Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yılını kutladığımız bu haftada böyle bir hadisenin gerçekleşmiş olması hepimizin daha da derinden üzmüştür. Olay geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklanmıştır ve şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınmıştır, 2 tane pompalı tüfek onlarla birlikte polis tarafından yakalanmış ve teslim alınmıştır, orayla ilgili adli süreç tüm boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde zaten devam ediyor. Herhangi bir gelişme olursa kamuoyunu yine bilgilendiririz, tekrar geçmiş olsun" dedi.

Kavga geçmişe dayalı husumetin görüşülmesi üzerine çıkmış

Tartışmanın geçmişe dayalı bir husumetin görüşülmesi sırasında alevlendiğini dile getiren Vali Zorluoğlu, "İlk bilgiler böyle bir neticenin oluştuğu şekildedir, bunlar ilk bilgilerdir. 1'i polis 9 yaralı. Yaralılardan 8 tanesi ateşli silahlı yaralama, bunların içerisinde bizim polis memurumuz da dahildir. Polis memuru silahla yaralandı, göğüs bölgesinden koltuk altından, hekim arkadaşlar söylediler ve şu anda stabil, elbette ki ciddi bir yaralanmadır, dolayısıyla tam anlamıyla bir müşahede altındadır. Şu anda bilinci açıktır, doktorlarımız başındadır bütün tıbbi imkanlarımız polis memuru için seferber edilmiş durumdadır. Temennimiz ve duamız inşallah polis memurumuzun buradan şifa ile taburcu olacağı yönündedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Zorluoğlu Yaralı Polisi Ziyaret Etti - Son Dakika

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