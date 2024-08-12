Van'da 33 kişi tutuklandı

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 18 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet laptop bilgisayar, 88.000 TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 208 şahıs yakalanmış, 108 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN