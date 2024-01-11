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Van'da başıboş köpekler kümesteki tavukları telef etti - Son Dakika
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Van'da başıboş köpekler kümesteki tavukları telef etti

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde başıboş köpekler, bir vatandaşa ait kümese saldırarak 7 tavuğu telef etti. Köpekler, ev sahibinin dışarı çıkmasıyla ortadan kayboldu. Vatandaş, başıboş köpeklerin şehirde büyük bir sorun haline geldiğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Van\'da başıboş köpekler kümesteki tavukları telef etti
11.01.2024 - 10:10,
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Van'da başıboş köpekler dadandıkları kümesteki tavukları telef etti.

Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürü halinde gezen başıboş köpekler, Saim Pekel isimli vatandaşa ait kümese saldırdı. Kümesteki tavukların 7 tanesini telef eden köpekler, ev sahibinin dışarı çıkması ile ortadan kayboldular.

Olay ile ilgili açıklamada bulunan Saim Pekel isimli vatandaş, "Ben tavukların sesi ile uyandım. Yetişene kadar 9 kümes hayvanımdan sadece bir tavuk ve bir horoz kalmıştı. Diğerlerinin hepsi telef olmuştu" dedi.

Başıboş köpeklerin artık şehrin büyük bir sorunu haline geldiğini aktaran Pekel, "Yetkililer, sokak hayvanlarına çare bulsunlar. Can ve mal güvenliğimiz yok. Çocuklarımız okula gidip gelinceye kadar aklımız gidiyor. Başıboş köpekler kırsal kesimlerde sürü halinde geziyor. Buna bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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Karşıyaka, İpekyolu, Van, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da başıboş köpekler kümesteki tavukları telef etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da başıboş köpekler kümesteki tavukları telef etti - Son Dakika
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