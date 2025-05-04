Van'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edremit'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başladı.

04.05.2025 10:38
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Van'ın Edremit ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 65 AC 199 plakalı otomobil ile M.E.A. yönetimindeki 65 AF 400 plakalı Honda marka otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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