Van\'ın Edremit ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi civarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Edremit Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralar kaza yapan araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN