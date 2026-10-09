Yahşihan Belediyesi soruşturmasında özel şoförün çalışmadan maaş aldığı iddia edildi - Son Dakika
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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında özel şoförün çalışmadan maaş aldığı iddia edildi

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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında özel şoförün çalışmadan maaş aldığı iddia edildi
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski imar müdürü Ulaş Biçer'in özel şoförünün belediyede çalışmadan maaş aldığı iddia edildi. Şoför, ifadesinde kendisine kadro ayarlandığını ve bedelsiz daire devredildiğini anlattı.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, tutuklu eski imar müdürü Ulaş Biçer'in Ankara'daki özel şoförünün, belediyede çalışmadan maaş aldığı iddia edildi. Şoför, ifadesinde kendisine belediyede kadro ayarlandığını, üzerine bedelsiz daire devredildiğini ve Biçer'in gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini anlattı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ilk dalga operasyonda tutuklanan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, eski İmar Müdürü Ulaş Biçer ve diğer şüphelilerin mali ilişkilerine yönelik incelemeler sürüyor. "Kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, müteahhit Cihan Sivri'nin Bahadır Grup Gıda Otomotiv İnşaat şirketi hesabından farklı kişilere para transferleri yaptığı ve şirket hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirlendi.

Özel şoförün maaşı belediyeden ödenmiş

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan H.G., eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in Ankara'da özel şoförlüğünü yaptığını anlattı. H.G., 2024 yerel seçimlerinin ardından Biçer'in kendisine Yahşihan Belediyesinde kadro ayarladığını öne sürdü. Belediyede fiilen çalışmadığını, Ankara'da Biçer'in özel şoförlüğünü yapmaya devam ettiğini belirten H.G., maaş ve SGK primlerinin ise belediye tarafından karşılandığını iddia etti.

Üzerine bedelsiz daire devredildiğini anlattı

H.G., ifadesinde Biçer'in talimatıyla eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un arkadaşı Seher Gül Çınar'a ait Ankara'daki bir dairenin herhangi bir bedel ödenmeden kendi üzerine devredildiğini ileri sürdü. Biçer'in banka hesabına gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini belirten H.G., zaman zaman çiftlik çalışanlarının ödemelerini de yaptığını söyledi.

Soruşturma kapsamında, H.G.'nin belediyede fiilen çalışmadığı halde personel olarak gösterilerek maaş ve SGK ödemelerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddiası ile Biçer arasındaki para ve taşınmaz hareketleri incelemeye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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