Yalova'da Polis Kontrolünde 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da Polis Kontrolünde 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Yalova\'da Polis Kontrolünde 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde yapılan polis kontrolünde, kaçak midye avcılığı yaptığı şüphelenilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların aracında yapılan aramada 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi. Ayrıca, kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ve olayda kullanılan tekne de polis tarafından el konuldu. Yalova Su Ürünleri Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen midyeleri koruma altına aldı.

27.05.2024 09:37
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Yalova'nın Altınova ilçesinde polis kontrolünde 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirilirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Tersaneler Caddesi, Hersek çekek yeri civarında 35 plakalı aracın yapılan kontrollerinde kaçak midye avcılığı yapılmasından şüphelenildi. Polis bölgedeki Z.K, R.K, S.A ve A.G isimli şahısları yakalarken 10 kilogramlık 230 adet çuval içinde toplam 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirdi.

Kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ile şahısların olayda kullandığı 1 tekneye de el konuldu.

Yalova Su Ürünleri Müdürlüğü yetkilileri irtibata giren polis midyeleri koruma altına aldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Polis Kontrolünde 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Polis Kontrolünde 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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