Yalova'da asılsız uçak düştü ihbarı - Son Dakika
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Yalova'da asılsız uçak düştü ihbarı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yapılan bir ihbar sonucunda bölgeye sevk edilen ekipler, uçak düştüğü iddiasının asılsız olduğunu belirledi. İhbarı yapan vatandaşın aslında alçak uçuş yapan bir eğitim uçağını gördüğü ve uçağın gözden kaybolduğu sırada yakılan bir ateşi uçağın düşmesi olarak değerlendirdiği öğrenildi.

02.09.2024 02:17
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Yalova'da "uçak düştü" ihbarı asılsız çıktı

Alçak uçuş yapan uçağı düştü sandı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde "uçak düştü" ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Taşköprü beldesinde bulunan Yalova Hava Meydan Komutanlığı yakınlarında uçak düştüğü ihbarı geldi. İhbar daha sonra ise "helikopter düştü" olarak düzeltildiği bildirildi. Olay bölgesine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Daha sonra Yalova Hava Meydan Komutanlığı'yla irtibat kuruldu. Komutanlıktan kendilerine ait herhangi bir uçak veya helikopterin düşmediği bilgisini alan ekipler bölgeden ayrıldı.

Alçak uçuş yapan uçağı düştü sandı

Öte yandan ihbarı yapan vatandaşın alçak uçuş gerçekleştiren bir eğitim uçağını bölgede gördüğü öğrenildi. Uçağın gözden kaybolduğu sırada bölgede yakılan bir ateşin dumanını fark eden vatandaşın bunu uçağın düşmesi olarak değerlendirdiği ve çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da asılsız uçak düştü ihbarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da asılsız uçak düştü ihbarı - Son Dakika
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