Yalova'da Çiftlikköy ilçesinde çatı katında yangın çıktı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatı terasında klimanın alev olmasıyla yangın meydana meydan geldi. Çiftlikköy itfaiye ekipleri yangına 4 araç 10 personel ile kısa sürede müdahale etti. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA