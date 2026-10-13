İstanbul'daki sahte yatırım çağrı merkezlerinde yalan makinesi detayı: Bu yıl 662 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'daki sahte yatırım çağrı merkezlerinde yalan makinesi detayı: Bu yıl 662 gözaltı

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Yurt dışındaki kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendiren şebekeye İstanbul'da 2026'da altı operasyon yapıldı. Toplam 662 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada son dalgada 36 kişi tutuklandı. Beyoğlu ve Şişli'deki merkezlerde çalışanların işe girişte ve ayrılışta yalan makinesi testine tabi tutulduğu öğrenildi.

İstanbul'da turizm ve danışmanlık şirketi adı altında kurulan çağrı merkezlerinden yurt dışındaki kişileri hedef aldığı belirtilen yatırım dolandırıcılığı ağına yönelik soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda ise 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı.

ÜLKELERE VE DİLLERE GÖRE MASALAR KURULMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli'deki merkezlerde ülkelere ve dillere göre ayrı masalar oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilerin, aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

ÇALIŞANLARA YALAN MAKİNESİ TESTİ

Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara başlangıçta turizm danışmanlığı yapacaklarının söylendiği öne sürüldü. Çalışanların telefonlarının girişte toplandığı, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla işe giriş ve ayrılış süreçlerinde "yalan makinesi" testine tabi tutuldukları aktarıldı.

Soruşturma dosyasında, Ukrayna'da şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade de yer aldı. Ancak ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz netlik kazanmadı.

80 ARACA VE 20 MİLYON LİRA NAKDE EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli malvarlıklarına el konuldu. Para trafiğinin araştırıldığı soruşturmanın Europol ile koordinasyon içinde sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yalan makinesine sokulan bazı şüphelilerin test sonuçları da ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'daki sahte yatırım çağrı merkezlerinde yalan makinesi detayı: Bu yıl 662 gözaltı - Son Dakika
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