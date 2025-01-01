Yeni Yıla Alkollü Girdi, Ceza Yedi - Son Dakika
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Yeni Yıla Alkollü Girdi, Ceza Yedi

Yeni Yıla Alkollü Girdi, Ceza Yedi

Kız arkadaşı için Isparta'ya gelen Mustafa, alkollü yakalanıp 9 bin lira ceza aldı.

01.01.2025 05:12
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Keçiborlu'dan kız arkadaşına sürpriz yapmak için Isparta'ya gelen Mustafa Sökmen, yeni yılın ilk dakikalarında alkollü araç kullanırken polise yakalandı. 0.62 promil alkollü çıkan Sökmen'e 9 bin 265 lira ceza kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü olduğu için aracını teslim alamayan Sökmen, "2025 yılına ceza yiyerek girdik. Bugün buraya sadece kız arkadaşıma sürpriz yapmak için geldim. Ama bırakın sürprizi, yanına bile gidemedim" dedi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı akşamı 44 farklı noktada 671 personel, 106 motorize ekip ve 2 dron ile gerçekleştirdiği denetimlerde alkollü araç kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen, ehliyetsiz araç kullanan ve araçlarında usule aykırı hareketler sergileyen sürücüler tek tek yakalandı. Yılın ilk saatlerinde yapılan bu denetimlerin hedefi, yeni yılda trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmekti. Yeni yılın ilk dakikalarında alkollü araç kullanırken polise yakalanan Mustafa Sökmen, yediği cezanın sorumluluğunu hem kendisine hem de kız arkadaşına yükleyerek tepkisini kameralara gösterdi. İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yapılan alkol denetiminde 0.62 promil alkollü olduğu tespit edilen Sökmen'in, ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, yeni yıla 9 bin 265 lira ceza ile başladı.

"Cezayı göze aldım, ama yine de kız arkadaşımın yanına gidemedim"

Keçiborlu'dan Isparta'ya, kız arkadaşına sürpriz yapmak için geldiğini söyleyen Sökmen, "2025 yılına ceza yiyerek girdik. Bugün buraya sadece kız arkadaşım için gelmiştim. Ama bırakın sürprizi, yanına bile gidemedim. 9 bin 265 lira ceza yedik, ehliyet de 6 ay gitti. Şimdi burada arkadaşlarımı bekliyorum, aracı alacaklar" dedi.

"Ders olmadı, yine yaparım"

Mustafa Sökmen, cezasına rağmen kararlılığını koruyarak, "Bu ceza bana ders olmadı, bir daha olsa yine yaparım. Üstelik bu yazdıkları 9 bin lira ceza ile dünyayı da kurtaramazlar" sözleriyle polis ekiplerine sitem etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, trafik, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni Yıla Alkollü Girdi, Ceza Yedi - Son Dakika

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