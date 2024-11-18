Yenidoğan Çetesi Davasında Şok İfade - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Şok İfade

Fırat Sarı, sanık kürsüsünde aylık 400 bin TL gelirini açıkladı. Davada 47 sanık yargılanıyor.

18.11.2024 23:55
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Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimlik tespiti için sanık kürsüsünde: "Aylık gelirim 400 bin TL"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı kimlik tespiti için çıktığı sanık kürsüsünde aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısına çıktı. Konferans salonunda görülen duruşmada 22'si tutuklu toplam 41 sanık hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, İstanbul 2 No'lu Baro, Muğla Barosu, Tekirdağ Barosu, Diyarbakır Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Mardin Barosu, Kırklareli Barosu başkanları da katıldı.

Örgüt lideri aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi

Kimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi.

Başka şikayetçinin olduğu ortaya çıktı

Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi. Gelen yeni dilekçelerin savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Duruşma dosyaya gelen evrakların okunması ile devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Şok İfade - Son Dakika

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