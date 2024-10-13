Yenidoğan Çetesi Soruşturması Tamamlandı

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Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Hazırlanan fezlekede örgüt lideri konumundaki 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede örgüt lideri konumundaki 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 725 sayfalık fezlekede, 10 bebek hayatını kaybetmesi nedeniyle 'maktul' olarak yer aldı. Fezlekede 5 kişi müşteki, 47 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Fezlekede doktor F.S. ve İ.G hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini tedavi dışında maddi menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddiasına ilişkin dinleme ve teknik izleme yapıldığı aktarıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüpheli doktorlar F.S ile İ.G.'nin Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde davrandığı kaydedildi.

Fezlekede şüphelilerin kullanmadıkları ilaçları kullanılmış gibi göstererek SGK'ya fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği açıklandı. Örgüt üyelerinin birbiri arasında internet bankacılığı üzerinden para hareketinin bulunduğu da fezlekede belirtildi.

Fezlekede şüpheli F.S.'nin İstanbul'da çok sayıda özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini işlettiği ve bu ünitelere birlikte hareket ettiği sağlık çalışanlarını yerleştirdiği belirtildi. F.S. ile İ.G.'nin diğer şüpheliler aracılığı ile devlet ya da özel hastanelerde doğup, tedavisi yoğunluk nedeniyle başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları anlaşmalı oldukları hastanelere naklettikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bebeklerin hastanede uzun süre kalmasını sağladıkları ve SGK'dan yüksek meblağlarda ödeme alarak kamu kurumunu zarara uğrattıkları açıklandı.

Şüphelilerin uygun tedavi yöntemleriyle tedavi olamayan bebeklerin ölmesine neden olduğu da belirtilen fezlekede, ambulans şoförü G.M.Ö., sevk işlemlerini yapan R.K, F.A ve S.Y'nin sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt lideri F.S. ya da İ.G'ye ilettikleri aktarıldı.

Hazırlanan fezleke kapsamında örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler F.S. ve İ.G'nin ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Öte yandan fezlekede yer alan hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi de talep edildi.

Fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.