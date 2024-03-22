Yerel Sanatçı Metin Çelik Belediye Otobüsünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel Sanatçı Metin Çelik Belediye Otobüsünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Yerel Sanatçı Metin Çelik Belediye Otobüsünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Ankara'da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölmeden yarım saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

22.03.2024 05:14  Güncelleme: 05:18
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Yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin" şeklinde paylaşımda bulunduktan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kızılay Meydanı'nda yaşandı. Ankara'nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında caddenin karşısına doğru yürümeye başladı. Bu sırada belediye otobüsü Çelik'e çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölmeden yarım saat önce sosyal medya hesabından "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin" şeklinde paylaşımda bulundu

Otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Metin Çelik'in ölümünden yarım saat önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları dikkat çekti. Çelik paylaşımında, "Sessizliği güçsüz sananlar", Oysaki ben biriktirip konuşma taraftarıyım", "Bugün oğlumun aldığı elbiseleri giyindim", "Can oğlum, aşk oğlum, bal oğlum, ölürüm sana", "Kimseye dargın değilim 1 kişi hariç", "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin, ihtiyacım yok çünkü" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Metin Çelik, Ankara, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yerel Sanatçı Metin Çelik Belediye Otobüsünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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