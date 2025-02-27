Yıkımda Çatı Çöktü, Yabancı Uyruklu Yaralandı - Son Dakika
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Yıkımda Çatı Çöktü, Yabancı Uyruklu Yaralandı

Yıkımda Çatı Çöktü, Yabancı Uyruklu Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yıkım sırasında çöken çatı nedeniyle yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

27.02.2025 20:37
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Çorum'un Alaca ilçesinde yıkmaya çalıştığı evin çöken çatısı ile birlikte düşen yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Cenk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tek katlı evi yıkmaya çalışan yabancı uyruklu H.E.A.V. (28), çöken çatı ile birlikte aşağı düştü. Yaralanan H.E.A.V.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yıkımda Çatı Çöktü, Yabancı Uyruklu Yaralandı - Son Dakika

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