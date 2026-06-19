YKS İçin Maç Yayınları İptal Edildi - Son Dakika
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YKS İçin Maç Yayınları İptal Edildi

19.06.2026 15:25
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İçişleri Bakanı, YKS dolayısıyla meydanlarda maç yayını yapılmamasını talep etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, yarın yapılacak YKS nedeniyle gürültü oluşumunu ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla meydanlarda maç yayını yapılmamasını temenni etti. Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türkiye saati ile 06.00'da Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonlarının iptal edileceği belirtildi. Bu vesileyle adayların rahat ve huzurlu bir şekilde dinlenmesi ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması amaçlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3. Sayfa, Politika, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa YKS İçin Maç Yayınları İptal Edildi - Son Dakika

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