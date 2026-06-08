Yozgat'ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı

08.06.2026 21:11
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde freni patlayan bir otomobilin iki araca çarpması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde freni patlayan otomobilin iki araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Danlıdağ Mahallesi'nde 66 LP 067 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, freninin patlaması sonucu 06 GA 6362 ve 24 AAT 596 plakalı otomobillere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Aydıncık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 4'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar Aydıncık Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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