Yozgat'ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde freni patlayan otomobilin iki araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Danlıdağ Mahallesi'nde 66 LP 067 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, freninin patlaması sonucu 06 GA 6362 ve 24 AAT 596 plakalı otomobillere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Aydıncık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 4'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar Aydıncık Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT