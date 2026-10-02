Yozgat\'ta kaçak avcılığa karşı denetimlerde 7 ses cihazı ele geçirildi

Yozgat'ta yaban hayatının korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 7 adet ses cihazına el konuldu.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 7 adet ses cihazı ele geçirilerek el konuldu.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.