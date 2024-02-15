Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Yozgat\'ta meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2\'ye yükseldi

Yozgat'ın merkez ilçesine bağlı Battal köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden yolcu sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan Melda Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylelikle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı.

15.02.2024 14:08  Güncelleme: 14:08
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Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kayseri- Yozgat karayolu merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden yolcu sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralandıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolculardan Melda Yavuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolculardan 64 yaşındaki Dindar Kelsaka ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2'ye çıktı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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