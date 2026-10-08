Yozgat\'ta narkotik ekipleri ikamette 498,73 gram esrar ve 47 Hint keneviri buldu

Yozgat'ta narkotik ekipleri ikamette 498,73 gram esrar ve 47 Hint keneviri bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta narkotik ekipleri uyuşturucu madde yetiştiren şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ve 7 Hint keneviri tohumu ele geçirildi; H.F.D. hakkındaki adli işlemler sürüyor.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tespit edildi. Şüpheli H.F.D.'nin kullandığı ikamette yapılan aramada 498,73 gram esrar, 47 adet Hint keneviri ve 7 adet Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Şüphelinin hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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