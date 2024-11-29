Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yüksekova- Esendere karayolunda Kısıklı köyü yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksekova'da kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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