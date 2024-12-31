Yüksekova'da Minibüse Kaya Düştü: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da Minibüse Kaya Düştü: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Yüksekova\'da Minibüse Kaya Düştü: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Yüksekova-Van karayolunda kaya parçası minibüsün üzerine düştü, 12 yaşındaki C.K. ağır yaralandı.

31.12.2024 20:49
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Yüksekova- Van karayolunda dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Olayda 12 yaşındaki bir çocuk ağır yararlandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi. Van istikametinden Yüksekova istikametine yolcu taşıyan 30 YJ 152 plakalı minibüse dağdan kopan kaya parçaları isabet etti. Olayda 12 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. Minibüste bulunan 11 kişi ise ölümden döndü. İhbar üzerine bölgeye karayolları, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olayda ağır yaralanan C.K., ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola düşen kaya parçaları için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Durumu öğrenen yaralı çocuğun ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, ekipler sürücüleri çok acil olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Minibüse Kaya Düştü: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı - Son Dakika

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