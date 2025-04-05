Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.