Zaporijya'ya Saldırı: 16 Yaralı - Son Dakika
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Zaporijya'ya Saldırı: 16 Yaralı

Zaporijya\'ya Saldırı: 16 Yaralı

Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 16 kişi yaralandı, birçok bina hasar gördü.

23.09.2024 10:36
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda 16 kişi yaralandı, çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehrini hedef aldı. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, Rusya'nın şehre ve çevresine en az 7 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda biri 15 yaşında bir çocuk olmak üzere 16 sivilin yaralandığını söyledi. Fedorov, saldırılar sonucu 13 apartmanda, bir eğitim kurumunda, arabalarda ve konutlarda hasar meydana geldiğini ifade etti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay yerine gelen ekipler hasar alan binalarda yaşayanları tahliye etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın ayrıca Sumy bölgesine insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. - ZAPORİJYA

Kaynak: İHA

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