Zelenskiy, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'ne İHA saldırısını duyurdu, Sumy'de 1 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde bir kez daha Pivnichnyi (Kuzey) Köprüsü'nü insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden savaşta, taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor. Rus güçleri dün saldırı düzenlenen Pivnichnyi (Kuzey) Köprüsü'nü bu sabah yeniden hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki köprünün Rus insansız hava aracıyla (İHA) bir kez daha hedef alındığını bildirdi.

Sumy'de 1 kişi öldü

Açıklamasında Rusya'nın ülke genelinde düzenlediği saldırılara da değinen Zelenskiy, "Sumy'de bir ilaç deposuna da İHA saldırısı düzenlediler. Trajik şekilde 1 kişi hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dnipro'da ise bir iletişim tesisini hedef aldılar. Bu saldırılar sonucunda 6 kişi yaralandı" dedi.

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 135 saldırı İHA'sı gönderdiğini bildiren Zelenskiy, "Bunların 50'den fazlası jet motorluydu. Kiev, Dnipro, Harkov, Donetsk, Sumy ve Zaporijya bölgeleri saldırıların hedefi oldu. Teröristlerin başlıca hedefleri arasında her zaman olduğu gibi sıradan konutlar ve kritik altyapı yer aldı. Bazı yerleşimlerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Ekiplerimiz saldırıların gerçekleştiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Ruslar yalnızca bu hafta Ukrayna'ya bin 900'den fazla saldırı İHA'sı kullandı"

Ukrayna'ya destek isteyen Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın bu terör karşısında yalnız bırakılmaması önemli. Ruslar yalnızca bu hafta Ukrayna'ya bin 900'den fazla saldırı İHA'sı, bin 700 hava bombası ve 25 füze kullandı. İHA'ların 800'den fazlası jet motorluydu. Rusya bu saldırılardan sorumlu tutulmalı" açıklamasını yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kiev ziyaretine de değinen Zelenskiy, "Friedrich Merz, Kiev'i ziyaret ediyor. Ukraynalıların hayatlarını Rus saldırılarından koruma konusunda sürekli liderlik gösteren bir ülkenin lideri. Tüm destek için minnettarız. Bugün Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın savunma kapasitesini artıracak kararlar almak üzere hazırlık yapıyoruz. Ukrayna ile Almanya arasında önemli anlaşmalar yapılacak. Rusya birlikte durdurulmalı. Yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi.