Zeytinburnu'nda Kavga: 7 Yaralı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Kavga: 7 Yaralı

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Zeytinburnu'nda husumetli gruplar arasında çıkan kavgada bıçak ve silah kullanıldı, 7 kişi yaralandı.

31.03.2025 18:55
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Zeytinburnu'nda husumetli 2 grup arasında kavga: 7 yaralı

Tarafların birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdığı anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda aralarında husumet oldukları öğrenilen 2 grup arasında sözlü tartışma büyüdü. Taraflar birbirlerine silah çekerek bıçakla saldırdı. Olayla ilgili 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet oldukları öğrenilen 2 grup arasında sözlü tartışma başladı. Kavgada tarafların birbirlerine silah çekmesi üzerine bıçakla karşılık verildi. İki grup arasında taşlı sopalı devam eden kavgada şahıslardan D.B., silah ile kalabalığa doğru rast gele ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Taraflar, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Silahla açılan ateş sonucu B.Y., N.Y., T.Ö., yaralanırken, S.B., M.D., S.B., bıçakla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

2 grup arasında başlayan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tarafların sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Kavga: 7 Yaralı - Son Dakika

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