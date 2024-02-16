Zeytinburnu'nda iki adrese düzenlenen baskında, özel düzenekle kurulmuş sera usulü havalandırmalı uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Hint keneviri yetiştirip satan 1 kişi düzenlenen baskında gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde iki farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda toplam ağırlığı 8 kilo 340 gram olan 110 kök Hint keneviri, 2 kilo 665 gram ağırlığında kurutulmuş Hint keneviri, 1 adet pompalı tüfek, 100 adet fişek, uyuşturucu üretiminde kullanılan havalandırma borusu, led ışık, çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda S.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.Ş., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Zeytinburnu'nda Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
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