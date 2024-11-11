Zonguldak'ta ALES ve YDS Soruşturması - Son Dakika
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Zonguldak'ta ALES ve YDS Soruşturması

Zonguldak\'ta ALES ve YDS Soruşturması

FETÖ soruşturması kapsamında 5 kişi adliyeye sevk edildi, 1'i tutuklandı.

11.11.2024 15:29
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Zonguldak'ta 2013 yılında düzenlenen ALES ve YDS sorularını "Sizin için daha hayırlı olacak" denilip götürüldükleri cemaat evinde gösterdikleri öne sürülen 2'si akademisyen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir şüpheliyi yakaladı. İtirafçı, TEM ekiplerine örgüt içinde işlenen suçları anlattı. 2013 yılında bir grubun 'Sizin için hayırlı olacak' sözüyle cemaat evine götürülerek burada 2013 yılına ait ALES ve YDS soruları gösterildi.

İtiraflar üzerine soruşturmanın kapsamını genişleten ekipler, örgüte ait cemaat evinde sorulara alan 5 kişiyi tespit etti.

Ankara ve Rize'de yakalandılar

Ekiplerin Ankara ve Rize'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda ikisi akademisyen olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "Terör örgütü üyesi olmak ve kamu kurum, kuruluşlarını zarara uğratma suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla emniyetteki işlemleri tamamlandı. Önce işlemleri tamamlanan şüphelilerden akademisyen olan R.K. ile R.Ç. Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. R.Ç. tutuklanırken, akademisyen olan R.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Daha sonra diğer akademisyen olan M.H.K.F. ile şüpheliler S.Ç. ve E.T. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan R.Ç. Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta ALES ve YDS Soruşturması - Son Dakika

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