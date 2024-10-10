Zonguldak'ta Cinayet Ceza Kararı

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Zonguldak'ta iç mimar Bartu Can'ın kamp yaptığı alanın yakınında ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan tutuklu sanık hakkında 25 yıl, tutuksuz sanık hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası kararı verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 10 Eylül tarihinde Yumurta Kayalıkları mevkisinde kamp yapan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can, kamp alanının yakınında ölü bulundu. Çene altından giren mermi ile öldüğü tespit edilen Can için kurulan özel ekip soruşturmayı derinleştirdi. Karayolunu kullanan binlerce aracın plakasını incelemeye alırken olay sabahı ilçeye giriş ve çıkış saatleri arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilen ikisi taksi sürücüsü 3 zanlı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan K.A. tutuklanırken, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık K.A., olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini öne sürerek vicdan azabı çektiğini söyledi. Tutuksuz sanık M.Ö. ise olay sırasında çöpleri toplamaya çalışırken aracına bindiğini iddia eden Bartu Can'a araçtan inmesi için uyarı yaptığını ancak Can'ın araçtan inmediğini öne sürdü.

Bartu Can'ın annesi Filiz Can da iki sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık K.A'yı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, tutuksuz sanık M.Ö'yü "yardım etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum etti. - ZONGULDAK