Zonguldak\'ta iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can'ın kamp yaptığı çadırın yakınında ölü bulunduğu olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 10 Eylül günü iç mimar Bartu Can (32) Yumurta Kayalıkları mevkisinde kamp yaptığı çadırın yakınında ölü bulundu.
İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri tarafından geçen yıl 19 Eylül günü gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma özel ekip kurdu
Çene altından mermi girişi olduğu tespit edilen Can'ın ölümüyle ilgili jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.
Soruşturmayı derinleştiren özel ekip güvenlik kameralarını inceledi.
Plaka tanıma sistemine ait verilerin yanı sına HTS kayıtlarını inceleyen ekipler bölgeye kurulan fotokapanlar ile 30 bin plakayı de inceledi.
Olay tarihinde olay yerinde olduğu tespit edilen K.A. ile M.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.
Bartu Can'ın arkadaşlarının ise ifadelerinde silah sesi duyduklarını ancak önemsemediklerini söyledikleri öğrenildi.
Ormana alem yapmaya gitmiş, Bartu Can'ı arka koltukta otururken bulmuş
Gözaltına alınan zanlılardan K.A. olay günü ormana alem yapmak için gittiklerini, bir ara araçtan inerek tuvalet ihtiyaçı için gittiğini, araca geri döndüğünde ise tanımadığı bir kişinin aracın arka koltuğunda oturduğunu söyledi.
K.A. ifadesinde Bartu Can'ın elinde bıçak görünce korktuğunu, bunun üzerine silahıyla havaya ateş ettiğini, silahı beline koymak isterken bir kez daha patladığını anlattı. K.A., Bartu Can'ı kast ederek "İnşallah ölmez" diyerek olay yerinden ayrıldığını anlattı.
Dalgıçlar, çaya attığını söylediği silahı aradı
Zanlı K.A., olay sonrası silahı Ören Çayı'na atttığını söyledi. 6 dalgıç jandarma, 8 komando ve 16 jandarma, özel su altı mıknatısı ve su altı görüntüleme cihazlarıyla birlikte 30 metre genişliğinde 100 metre uzunluğundaki çayda arama yaptı.
Silaha ulaşılamazken önceki aylarda sel felaketi yaşanması sebebiyle çalışmaların zorlaştığı öğrenildi.
Sevk edildiği mahkemece tutuklandı
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ö. ve K.A. güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden K.A. tutuklanırken M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Burdur'da 2024 yılında 8 bin 472 ihbar yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir haftalık faaliyet raporunda, terör örgütünün propagandasını yapan 33 sosyal medya hesabının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı bildirildi. Ayrıca, yasadışı bahis ve müstehcen içerikli yayın faaliyetlerinde bulunan 145 sosyal medya/URL adresi de kapatılması için BTK'ya bildirildi. Rapor kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 13 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, yol kontrol noktalarında ve devriye faaliyetlerinde 46 kişi yakalandı. Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatılırken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 35 gram Metamfetamin ele geçirildi ve 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma trafik timleri tarafından da 32 okul servis aracı kontrol edildi.
Televizyon haber spikeri Ursula Heger, canlı yayında bir kuşun kafasına dokuz kez vurmasına rağmen haberine devam etti. Olay, Avustralya'da bir polis memurunu taciz etmekle suçlanan bir spor yıldızının haberini aktarırken gerçekleşti. Ursula'nın sakin kalmaya çalıştığı ve kuşun saldırısına rağmen haberine devam ettiği anlar, videoda görüntülendi. Olayın ardından Ursula'nın yayına devam etmesi takdir topladı.
Adana'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 3 aydır aranan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yumurtalık ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, jandarma tarafından yapılan operasyonla belirlenen adreste gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheliyi kent girişinde yakaladı. Yapılan aramada, 2 bin 424 sentetik ecza hap ve 437,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızıyla ayrılan damadın babasını bıçaklayarak öldürdüğü ve 2 kişiyi yaraladığı olayda, sanık 'Her şey kazayla oldu, böyle olmasını istemezdim. Pişmanım' dedi. Sanığa 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 16 yıl 6 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne, pencereden düşen görme engelli çocuğunu tutmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla birlikte aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan anne ve bir çocuğu hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer çocuk tedavi altına alındı.
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişilik aile, memleketleri Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Asmapınar Mahallesi'nde ve Çamlı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Mardin'de balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızını fark eden anne kucağındaki 5 yaşındaki erkek çocuğuyla hamle yaptı. Anne ve 2 çocuğu apartmanın 6. katından yere düştü. Korkunç olayda anne ve kucağındaki oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kızın duran kalbi çalıştırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.
Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda, arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde ise 23 adet silah, 10 adet şarjör, 125 adet fişek, uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Ayrıca, kurallara uymayan 5 araca 76 bin 700 TL idari para cezası kesildi.
Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri dolandıran 3 şüpheli, sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'vize işlem merkezi' sayfasıyla 1,5 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan kişilerin ihbarı üzerine başlatılan operasyon sonucunda Erzincan'da yakalanan şüpheliler, Tunceli'de tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?