Pan Etiket & Barkod Sistemleri 10. Yaşında - Son Dakika
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Pan Etiket & Barkod Sistemleri 10. Yaşında

Pan Etiket & Barkod Sistemleri 10. Yaşında

Barkod etiketi olarak da adlandırılan yapışkanlı etiketler hayatın her alanında kullanılan ve oldukça zengin çeşitliliğe sahip yapışkanlı kağıtlardır. Kutu, ambalaj ve paketleme gibi ürün veya hizmet takibinin önem arz ettiği pek çok alanda kullanılan etiketler baskılı ve baskısız seçeneklerini sunulmaktadır.

17.09.2021 15:05  Güncelleme: 15:45
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Yüksek teknolojili üretim sahası ile sektörün önde gelen markalarından sistemleri 10 yılı aşkın süredir İstanbul 'da üretim Türkiye 'nin önde gelen firmalarına üretim yapmaktadır. Sadece Türkiye'de değil Almanya, Belçika, Azerbaycan, Suriye, Türkmenistan gibi pek çok ülkeye de ihracat yaparak uluslararası alanda da faaliyet gösteren Pan Etiket firması, yüksek teknolojiye sahip üretim sahası ve 10 + yıllık tecrübeleri ile yapışkanlı barkod etiketlerini çok daha uygun fiyatlarla sunabilmektedir.

10. Yılında Pan Etiket Firması

2011 yılından bu yana etiket ve barkod alanında hizmet veren vegeçtiğimiz Ağustos ayında 10. yaşını dolduran Pan Etiket Barkod firması; 2.000 metre karelik üretim sahası, 1.500 metre kare depolama alanları ile geçtiğimiz 4 yılda üretim kapasitesini daha yüksek teknoloji ile donatarak, %270 büyüme sağlamış durumda. Günlük 20 Milyon 'un üzerinde etiket üretim kapasitesine sahip firma, termal, kuşe, pp, karton vb. ürün gruplarına ek olarak Epson etiketi olarak da bilinen inkjet etiket üretimlerini yine İstanbul tesisinde yaparak Türkiye 'nin 81 iline ulaştırmaktadır.

Yüksek Kalite Yapışkanlı Etiketler

Yapışkanlı etiketler kurumsal ve bireysel her alanda kullanılabilir. Baskılı ve baskısız çeşitleri bulunan yapışkanlı etiketlerin kaliteli olması oldukça önemlidir. Genellikle beyaz renkli üst yüzeye sahip bu barkod etiketlerini, ister boş, isterseniz siyah veya full renkli olarak Pan Etiket 'den temin edebilmektesiniz. Ambalaj sektörünün birçok kolunda olduğu gibi terzi usulü özel üretimleri de mevcut olan firmanın Türkiye 'de 8.000 'in üzerinde birçok marka ve firmaya hizmet sunması sektörde adından çokça söz ettirmiş durumda.

Birçok alanda kullanılan termal barkod yazıcıların yerini artık yeni nesil renkli barkod yazıcıların almak üzere olduğunu belirten firma yetkilileri; Epson C3500, C6000, C6500 ve C7500 gibi renkli barkod yazıcıların birçok sektör ve alanda hayat kurtardığının farkında. Firmaların bu yeni nesil renkli barkod yazıcılar ile etiketlerini full renkli olarak kendi bünyelerinde basabilecek olması baskı hatalarını, uzun termin sürelerini, çöpe giden milyonlarca etiket ve firmaların dışa bağımlılıkları azaltacak olması nedeniyle yüksek konfor sağlamaktadır.

Ürün gamında yer alan kuşe, vellum, eko termal, lamine termal, florsan, mat pp, opakpp, silvermat, inkjet, kırılgan, void vb. 40 'ın üzerinde farklı çeşit hammadde ile hizmet veren Pan Barkod Etiket firması, Türkiye 'de üretimini yaptığı Epson etiketi ile Avrupa ve Asya 'da birçok ülkeye ihraç etmektedir.

İstanbul, Türkiye, Almanya, Epson, Son Dakika

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