Adana Yüreğir'de anaokulu önüne mobilya atığı dökülmesi kameraya rağmen sürüyor - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de anaokulu önüne mobilya atığı dökülmesi kameraya rağmen sürüyor

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Adana Yüreğir\'de anaokulu önüne mobilya atığı dökülmesi kameraya rağmen sürüyor
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Adana Yüreğir'deki Güzelevler Mahallesi'nde anaokulu önündeki boş araziye mobilya atıkları istifleniyor. Mahallelinin belediyeye başvurmasına ve muhtarın kamera taktırmasına rağmen atıklar kamyonetlerle dökülmeye devam etti; bölgede çevre kirliliği ve yangın riski oluştu.

Adana'da okul önündeki boş araziye mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin istiflenmesinden bıkan mahalleli, sorumluları yakalamak için araziyi görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kamerasına rağmen atıkların halen bölgede istiflenmesine mahalleli isyan etti.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde Güzelevler Anaokulu önündeki boş arazi, bölgedeki Mobilyacılar Sitesi esnafının adeta atık depolama alanı oldu. İddiaya göre esnaftan bazıları, mobilya üretiminde kullandıkları sünger, bez ve birçok malzemenin atığını boş arazide istiflemeye başladı.

Hal böyle olunca okul önünde mahalleli durumu muhtar Hasan Yeşil aracılığıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Ancak belediyenin konuyla ilgilenmemesi üzerine muhtar Yeşil, atan şahısları tespit etmek için araziyi gören birkaç noktaya güvenlik kamerası taktırdı.

Kameraya rağmen atık atmaya devam ettiler

Ancak kameraya rağmen bilinçsiz şahıslar, kamyonetlerle gelip atıkları bölgeye atmaya devam etti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri alan muhtar Yeşil, görüntülerle yeniden Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Belediyenin şahısları tespit edip ceza yazıp yazmadıkları ise öğrenilemedi.

Atık dağları oluştu

Uzun zamandır atıkların istiflenmesi üzerine adeta bölgede atık dağları oluştu. Hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliği olan bölge, yangın riski de taşıyor. Okula çocuklarını götürüp getiren veliler ve mahalle sakinleri bölgenin temizlenmesini isteyip adeta belediyeye isyan etti.

"Belediye buraya el atmalı"

İHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Furkan Daniş, "Okulun arkasında çok kötü bir görüntü oluşmuş durumda. Bunların kaldırılması gerekiyor, belediye buraya el atmalı" dedi.

"Bunların hepsi petrol artığı"

Torununu okula getiren ancak çevre kirliliğinden dolayı endişe duyan vatandaşlardan Dahiye Doğanay, "Benim torunum burada okuyor ama burası çöplük haline gelmiş. Bazen bunları yakıyorlar, her tarafa zarar veriyor. Bunların hepsi petrol artığından yapılıyor, çocuklar bunları teneffüs ediyor. İnsanlar umursamıyor. Yetkililer en kısa zamanda buna bir çözüm bulsun" diye konuştu.

"Terk edilmiş durumdayız"

Çetin Köz ise belediyenin adeta Adana'yı terk ettiğini anlatarak, "Buralara bir bakın, Adana'yı terk etmişler. Adana'yı gelen çarptı, giden çarptı. Adana'ya sahip çıkın, bir tane sahip çıkan belediye başkanı yok. Başka şehirlere bakın böyle bir görüntü göremezsiniz. Afrika'nın çölleri olur ya biz de Adana'da öyle yaşıyoruz. Terk edilmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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