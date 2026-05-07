Afyonkarahisar\'da Tarımsal Kontroller Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla arazi kontrollere devam ediliyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan kontrollerin büyük bir titizlikle devam ettiği belirtildi. Yapılan kontrollerin ardından yapılan açıklamada "Bu çerçevede ekili alanların genel durumu yerinde incelenmekte, bitki gelişim süreçleri takip edilmekte ve üreticilerimize gerekli teknik bilgilendirmeler yapılmaktadır. İl müdürlüğümüz ve İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda; bamya, pırasa ve patates ekimi yapılan alanlar başta olmak üzere sahada kontroller gerçekleştirilmekte, hastalık ve zararlılara karşı erken tespit ve zamanında müdahale amacıyla incelemeler titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR