Ağın'da Badem Bahçeleri Kontrol Ediliyor - Son Dakika
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Ağın'da Badem Bahçeleri Kontrol Ediliyor

Ağın\'da Badem Bahçeleri Kontrol Ediliyor
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Ağın'da badem ağaçlarının durumu değerlendiriliyor, hastalık ve zararlılara karşı önlemler alınıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde badem ağaçlarının genel gelişim durumu değerlendirilirken, hastalık ve zararlıların varlığı ile bahçe bakım uygulamaları da titizlikle inceleniyor.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede bulunan badem bahçelerinde ürün gelişimi, bahçelerin genel durumu, hastalık ve zararlı kontrolleri ile bakım uygulamalarına yönelik saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İşletme bazlı gerçekleştirilen yerinde kontrollerde, badem ağaçlarının genel gelişim durumu değerlendirilirken, hastalık ve zararlıların varlığı ile bahçe bakım uygulamaları da titizlikle inceleniyor. Yapılan kontroller kapsamında üreticilere, hastalık ve zararlılara karşı düzenli gözlem ve kontrol yapılması, gerekli kültürel ve teknik bakım çalışmalarının ise zamanında uygulanması konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor.

İlçe müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha çalışmalarıyla, badem üretiminde verim ve kalitenin artırılması, muhtemel hastalık ve zararlıların erken dönemde tespit edilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ağın'da Badem Bahçeleri Kontrol Ediliyor - Son Dakika

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