Ağrı Dağı\'nın 3 bin rakım üzeri karla kaplanıp Iğdır\'dan görüntülendi

5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, havaların soğumasının ardından 3 bin rakıma kadar beyaz örtüyle kaplandı ve Iğdır şehir merkezinden görüntülendi.

Iğdır'da ilkbahar ve yaz sonrası etkili olan yağışların ardından sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde yağmur kara dönüştü. Iğdır'ı çevreleyen 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın yaklaşık 3 bin metreden itibaren zirveye kadar olan bölümü karla kaplandı. Soğuk havayla birlikte yağan kar, Türkiye'nin çatısı olarak bilinen dağın büyük bölümünü beyaz örtüyle kapladı. Ağrı Dağı'nı kaplayan manzara Iğdır kent merkezinden de görüntülendi.