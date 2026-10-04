Ağrı Dağı'nın 3 bin rakım üzeri karla kaplanıp Iğdır'dan görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın 3 bin rakım üzeri karla kaplanıp Iğdır'dan görüntülendi

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Ağrı Dağı\'nın 3 bin rakım üzeri karla kaplanıp Iğdır\'dan görüntülendi
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Iğdır'da ilkbahar ve yaz sonrası etkili olan yağışların ardından sıcaklıkların düşmesiyle Ağrı Dağı'nın yaklaşık 3 bin metreden zirveye kadar olan bölümü karla kaplandı. 5 bin 137 rakımlı dağın beyaz örtüyle kaplı hali Iğdır kent merkezinden de görüntülendi.

5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, havaların soğumasının ardından 3 bin rakıma kadar beyaz örtüyle kaplandı ve Iğdır şehir merkezinden görüntülendi.

Iğdır'da ilkbahar ve yaz sonrası etkili olan yağışların ardından sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde yağmur kara dönüştü. Iğdır'ı çevreleyen 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın yaklaşık 3 bin metreden itibaren zirveye kadar olan bölümü karla kaplandı. Soğuk havayla birlikte yağan kar, Türkiye'nin çatısı olarak bilinen dağın büyük bölümünü beyaz örtüyle kapladı. Ağrı Dağı'nı kaplayan manzara Iğdır kent merkezinden de görüntülendi.

Kaynak: İHA
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