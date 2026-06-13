Ahlat'ta Çocuklar Van Gölü'nde Eğlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta Çocuklar Van Gölü'nde Eğlendi

Ahlat\'ta Çocuklar Van Gölü\'nde Eğlendi
13.06.2026 15:43
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Çocuklar serin havaya rağmen Van Gölü sahilinde hafta sonu tatilini neşeyle geçirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların tam olarak ısınmamasına rağmen çocuklar hafta sonu tatilini Van Gölü sahilinde geçirdi.

Van Gölü sahilinde oluşan hareketlilik renkli görüntülere sahne olurken, çocukların neşesi sahile ayrı bir canlılık kattı. Serin havaya aldırış etmeyen çocuklar, gölün sularına girerek hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Gölde yüzen çocuklardan Yunus Acar, havaların henüz tam anlamıyla ısınmadığını belirterek, "Havalar daha tam ısınmadı ama buna rağmen Van Gölü'nün tadını çıkarıyoruz. Hafta sonunu arkadaşlarımızla birlikte eğlenerek geçiriyoruz" dedi.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sahildeki hareketliliğin artması beklenirken, çocuklar ise şimdiden Van Gölü'nün serin sularında vakit geçirmeye başladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Van Gölü, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ahlat'ta Çocuklar Van Gölü'nde Eğlendi - Son Dakika

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