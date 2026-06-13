Atakum\'da Kumsal Temizliği

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde bırakılan çöp yığınları vatandaşların tepkisine neden oldu. Kirliliğe kayıtsız kalmayan çevre gönüllüleri, sahilde temizlik çalışması yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Atakum ilçesi İncesu mevkisindeki sahilde ortaya çıkan çevre kirliliği dikkat çekti. Kumsalda meyve-sebze atıkları, çeşitli çöpler, cam şişeler, demir parçaları ve karton atıklarının gelişigüzel bırakıldığı görüldü. Çevreye duyarlı vatandaşlar, kötü görüntü karşısında harekete geçerek sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sahile giderek atıkları toplayan vatandaşlar, çevrenin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Sahillerin ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, çevre kirliliğinin hem doğal yaşamı tehdit ettiğini hem de bölgenin turizm potansiyeline zarar verdiğini ifade etti.

Vatandaşlar, benzer görüntülerin yaşanmaması için çevre konusunda daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu. - SAMSUN