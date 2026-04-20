Büyükşehrin fideleri Karacasu ve Koçarlı\'da dağıtıldı

20.04.2026 16:44  Güncelleme: 16:45
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarından üretilen fideleri kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara dağıtarak sağlıklı, doğal ürün yetiştirme imkanı sunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarından yetiştirilen fideleri kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda tamamen Ata Tohumlarından üretilen fideler, her gün farklı ilçelerde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen fideler, Karacasu ve Koçarlı'da vatandaşlara dağıtıldı. Domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidelerinden alan vatandaşlar kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirme fırsatı bulduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Karacasu'da gerçekleştirilen fide dağıtımına AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu, fide dağıtımının tüm ilçelerde devam edeceğini belirtti ve "Ata Tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Ata Tohumlarımızın gelecek nesillerimize güvenle taşınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
