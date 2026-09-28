Ayvalık Belediyesi kış öncesi yağmur suyu kanallarını 7 gün 24 saat temizliyor - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi kış öncesi yağmur suyu kanallarını 7 gün 24 saat temizliyor

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Ayvalık Belediyesi kış öncesi yağmur suyu kanallarını 7 gün 24 saat temizliyor
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Ayvalık Belediyesi, kış öncesi mazgal, yağmur suyu kanalı ve rögarlarda kapsamlı temizlik başlattı. Ekipler 7 gün 24 saat sahada çalışırken Başkan Mesut Ergin, kanallara atılan çöplerin tıkanma ve su baskını riski oluşturabileceğini söyledi.

Ayvalık Belediyesi, kış mevsimi öncesinde mazgal ve yağmur suyu kanallarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cadde ve sokaklardaki mazgalları, yağmur suyu kanallarını ve rögarları tek tek temizleyerek tıkanma ihtimalleri ve taşkınların önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.

Yaz sezonu boyunca mazgallara ve yağmur suyu kanallarına atılan çöplerin de temizlendiği çalışmalarda, yağmur suyunun sağlıklı şekilde tahliye edilebilmesi için kanallar dip bucak elden geçiriliyor. Ekipler, kış bastırmadan kent genelindeki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlamak amacıyla 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yağmur suyu kanallarındaki tıkanıklıkların yoğun yağışlarda su baskını ve taşkın riskini artırabileceğine dikkat çekerek, "Ayvalık genelinde çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yağmur suyu kanallarında, mazgallarda ve rögarlarımızda kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. Yoğun geçen yaz sezonunda gelişigüzel atılan çöpler tek tek ayıklanıyor. Amacımız Ayvalık'ı kışa güvenli ve hazırlıklı bir şekilde sokmak. Ayvalık'ımıza kendi evimize gösterdiğimiz özen ve titizlikle davranalım. Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak kentimizi de öyle temiz tutalım. Özellikle yağmur suyu drenaj kanallarına küçük bir çöp dahi atmayalım. Tıkanma, taşma ve su baskını gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmayalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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