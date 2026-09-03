Battalgazi'de 180 dönümlük Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nda çalışmalar ekim sonunda tamamlanacak - Son Dakika
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Battalgazi'de 180 dönümlük Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nda çalışmalar ekim sonunda tamamlanacak

Battalgazi\'de 180 dönümlük Çarşıbaşı Yeşil Alanı\'nda çalışmalar ekim sonunda tamamlanacak
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Göleti ile Çınar Park arasındaki 180 dönümlük Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nda incelemelerde bulundu. Proje kapsamında 100 çardak yer alacak; alan, bölgenin dinlenme ve otopark ihtiyacını karşılayacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Göleti ile Çınar Park arasında 180 dönümlük alanda yapımı süren Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nda incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Başkan Taşkın, projenin ekim ayı sonunda büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Göleti'nin bitim noktasından başlayarak Çınar Park'taki sosyal tesislere kadar uzanan Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan 180 dönümlük projede altyapı ve zemin düzenlemelerinde önemli aşama kaydedildi. Alan içerisinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Taşkın, iş makineleriyle gerçekleştirilen düzenlemelerin eylül ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi. Ekim ayının başından itibaren ise ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

"Alan içerisinde 100 çardak yer alacak"

Yeşil alanda vatandaşların dinlenebileceği 100 çardağın bulunacağını belirten Başkan Taşkın, "Orduzu Göleti'nin bitim noktasından başlayarak Çınar Park'taki sosyal tesislere kadar uzanan 180 dönümlük alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaba çalışmalarımızı tamamladık. Alan içerisinde yer alacak çardaklarımızın imalatı da bitmek üzere. Akan suyun çevresinde konumlandırılan toplam 100 çardağımız bulunacak. Eylül ayı içerisinde iş makineleriyle yapılacak çalışmaları tamamlayarak ekim ayının başında ağaçlandırma ve çimlendirmeye başlayacağız. Ekim ayı sonuna doğru küçük müdahaleler dışında çalışmalarımızı yüzde 99 seviyesinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Otopark ihtiyacına da cevap verecek

Orduzu Pınarbaşı'nda özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluğa dikkati çeken Başkan Taşkın, Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nın bölgenin dinlenme ve otopark ihtiyacına katkı sunacağını kaydetti. Başkan Taşkın, "Orduzu Pınarbaşı, özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle hemşerilerimizin taleplerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Bahçebaşı'nda 11 bin konuttan oluşan yerleşim alanının bazı etaplarında vatandaşlarımız yeni evlerine yerleşmeye başlarken, diğer etaplarda da teslim ve yerleşim süreci devam ediyor. Bölgedeki nüfus yoğunluğunun artacağını göz önünde bulundurarak Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nı bu süreçle eş zamanlı tamamlamak istiyoruz. İnşallah yaklaşık iki ay içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak 180 dönümlük alanı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nın Battalgazi'mize ve Malatya'mıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Battalgazi'de 180 dönümlük Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nda çalışmalar ekim sonunda tamamlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Battalgazi'de 180 dönümlük Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nda çalışmalar ekim sonunda tamamlanacak - Son Dakika
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