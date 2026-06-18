Battalgazi Belediyesi Mehmet Turgut Camii'ni açılışa hazırladı - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi Mehmet Turgut Camii'ni açılışa hazırladı

Battalgazi Belediyesi Mehmet Turgut Camii\'ni açılışa hazırladı
18.06.2026 15:28  Güncelleme: 15:29
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Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi'nde depremde yıkılıp yeniden inşa edilen Mehmet Turgut Camii'nin açılışı öncesinde temizlik, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi'nde yeniden inşa edilen Mehmet Turgut Camii'nin açılışı öncesinde temizlik, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mehmet Turgut Camii'nin açılışı öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirdi. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla cami ve çevresi açılışa hazır hale getirildi.

Açılış öncesi cami içinde ve çevresinde kapsamlı hazırlık

6 Şubat depremleri sonrası ağır hasar alıp yıkılan Mehmet Turgut Camii, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde faaliyet gösteren T.C. Essen Din Hizmetleri Ataşeliği ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) NRW Essen Bölge Birliği tarafından yeniden inşa edildi. Açılış öncesinde Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından caminin iç ve dış bölümleri ile avlusunda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çevrede oluşan görüntü kirliliğinin giderildiği çalışmalarla ibadethane ve çevresi vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise cami inşaatı sürecinde yıpranan yollarda bakım ve asfaltlama çalışması yaptı. Camiye ulaşımı sağlayan güzergahlarda gerçekleştirilen çalışmalarla yol altyapısı iyileştirilirken, çevredeki düzenlemeler de tamamlandı.

Battalgazi Belediyesi, deprem sonrası yeniden inşa edilen şehirde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, ibadet alanları ve ortak kullanım alanlarının düzenlenmesine de katkı sağlamaya devam ediyor. Mehmet Turgut Camii'nde gerçekleştirilen temizlik, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarıyla birlikte cami, yapılacak açılış programı öncesinde hazır hale getirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Mehmet Turgut, Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Battalgazi Belediyesi Mehmet Turgut Camii'ni açılışa hazırladı - Son Dakika

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