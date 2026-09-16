Buldan\'da Üçyol-Dımbazlar yolunda çöpler orman ekiplerince temizlendi

Buldan'da yol kenarında biriken çöpler, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmada yangın riski oluşturabilecek cam ve plastik atıkların yanı sıra çeşitli çöpler toplandı.

Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri, orman yangını riskine karşı yol kenarlarında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yanında ormanlık alan bulunan Buldan Üçyol Orman Deposu yolundan Dımbazlar Kavşağı'na kadar uzanan karayolunda, özellikle dinlenmek amacıyla yol kenarına park eden kamyon, tır ve diğer araçlardan atılan çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Kötü görüntü oluşturan atıkların temizlenmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen temizlik çalışmasında yiyecek ve giyecek atıklarının yanı sıra otomobillerin patlayan lastikleri, poşetler, cam şişeler ve plastik pet şişeler toplandı.

Ekipler, özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı vatandaşları çevreye çöp atmamaları ve yol kenarlarında cam ve yanıcı atık bırakmamaları konusunda duyarlı olmaya çağırdı.