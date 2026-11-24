Bursa'da son 24 saatte etkili olan sağanak, kentin kasım ayı uzun yıllar yağış ortalamasının yarısından fazlasını tek günde karşıladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Kasım saat 06.00 ile 24 Kasım saat 06.00 arasındaki 24 saatlik dilimde metrekareye en fazla yağış 53,6 kilogram ile merkez Osmangazi ilçesinde düştü.

Kasım ayı ortalamasının yaklaşık yüzde 70'i bir günde düştü

Bursa'nın uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 77,6 kilogram, 1991-2020 yılları arasındaki yağış ortalaması ise 67,3 kilogram olarak kayıtlarda yer alıyor.

Buna göre, son 24 saatte metrekareye 53,6 kilogram yağış alan Osmangazi, kentin uzun yıllar kasım ayı yağış ortalamasının yüzde 69'una, 1991-2020 dönemi ortalamasının ise yaklaşık yüzde 80'ine tek günde ulaştı.

Nilüfer'de yollar göle döndü, İznik ve Orhangazi öne çıktı

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yolların göle döndüğü ve araçların mahsur kaldığı merkez Nilüfer ilçesinde metrekareye 45,1 kilogram yağış kaydedildi. Nilüfer'e düşen bu miktar, uzun yıllar kasım ortalamasının yüzde 58'ine denk geldi.

Diğer merkez ilçe Yıldırım'da metrekareye 42,9 kilogram yağış ölçülürken, bu değer uzun yıllar kasım ortalamasının yüzde 55'ini oluşturdu.

Kent genelindeki diğer ilçelerde ise en fazla yağış metrekareye 47,9 kilogram (uzun yıllar ortalamasının yüzde 61,7'si) ile İznik'te ve 45 kilogram (ortalamanın yüzde 58'i) ile Orhangazi'de kaydedildi.