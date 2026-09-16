Bursa Nilüfer'de 17 Eylül'de 09.00-18.00 arası su kesintisi yapılacak
BUSKİ, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi'nde Harmanlar Caddesi civarındaki bölgede 17 Eylül 2026 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi; Beydağ Sokak doğusu ile Ressam İbrahim Balaban Caddesi batısı arasında kalan Harmanlar Caddesi civarında kalan bölgede 17 Eylül 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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