Çankırı\'da 27-28 Eylül\'de sağanak yağış bekleniyor, vatandaşlar uyarıldı

Çankırı'da 27-28 Eylül'de sağanak yağış bekleniyor, vatandaşlar uyarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
27-28 Eylül'de Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Çankırı'da beklenen kuvvetli yağış sebebiyle yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 27-28 Eylül tarihleri arasında Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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